李宇軒陳梓華認串謀勾結外國罪　控方稱黎智英為主腦及精神領袖 (14:07)

控方庭上讀出的案情指出，陳梓華、壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英助手Mark Simon等人支持反修例運動，2019年7月陳梓華向李宇軒建議，與劉祖廸成立「攬炒團隊」（SWHK），尋求外國介入以致社會動盪，並請求外國封鎖及制裁。SWHK曾發起眾籌，發布文章及制裁報告。

控方稱，核心人物包括主腦黎智英及Mark Simon，黎智英為主腦、精神領袖、高級指揮；Mark Simon負責匯報執行；陳梓華為中介人向上下傳達指示；李宇軒、劉祖廸是前線人物，負責指揮SWHK，發表評論、文宣、文章，以及組織示威活動，並參與國際游說，希望外國採取敵對措施，封鎖港府或中止輸出武器等，有關行為一直持續到今年2月。SWHK亦曾數次眾籌並登報呼籲制裁港府，又曾安排李宇軒及其他人與外國政要會面等。

去年，眾人曾在台灣與一名女子會面，黎智英匯報「支爆」議程，內容是造成中國經濟動盪，呼籲外國政府協助制裁中共。Mark Simon曾與陳梓華會面，根據黎智英的指示，陳梓華會聯絡相關者，做招手工作；李宇軒則進行國際游說等工作。

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