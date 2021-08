29歲律師男助理陳梓華涉協助12港人之一「香港故事」成員李宇軒潛逃台灣,二人被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」等,案件由國安法指定法官李運騰審理,兩人今(19日)在高等法院承認控罪,李宇軒致以90度鞠躬以英語表示,「I agree to the facts and I would like to say sorry(我承認案情,並想說對不起)」。