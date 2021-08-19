天氣｜天文台料今晚局部地區有雷暴　明日漸轉天晴酷熱 (16:30)

【16:30】一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。本港地區今晚（19日）及明日（20日）天氣預測，局部地區有驟雨及雷暴。晚間大致多雲，明日漸轉天晴酷熱。氣溫介乎27至33度，吹輕微至和緩偏南風。展望隨後數日大致天晴，持續酷熱。
【12:50】一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。中午前後，雷雨為新界北部帶來超過20毫米的雨量，而新田及牛潭尾一帶的雨量更超過90毫米。本港地區今日下午及今晚天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩偏南風。
新界北部水浸報告 1小時雨量逾70毫米
【12:02】正午12時，天文台發出新界北部水浸特別報告：新界北部，尤其是新田及牛潭尾一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。
【07:55】上午7時50分，天文台錄得28.5度，相對濕度84%。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後局部地區有雷暴，雨勢較大。最高氣溫約31度，吹輕微至和緩偏南風。展望未來數日漸轉天晴酷熱。
（香港天文台）
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