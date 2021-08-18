梁振英出書稱年輕人變激進如染毒癮　促助年輕人「戒除」激進思想 (19:38)

該書厚83頁，援引新西蘭基督城清真寺恐襲、恐怖組織「伊斯蘭國」及美國國會山莊示威等例子，分5個章節探討「激進化」現象，亦提到「激進化」終會演變為極端主義以至恐怖主義。

梁振英稱，2019年反修例事件令社會不解為何在短時間內出現大量暴力事件，他曾打算邀請海外學者一同探討議題，惟因新型冠狀病毒疫情等因素，最終委託一國兩制研究中心編著該書。他又稱，新書冀提醒公眾，本港出現激進化現象，年輕人被招攬作出激進行為，社會需要協助年輕人，像戒毒一樣「戒除」激進思想。

他亦認為，國安法令多個部門有以往缺乏的辦事手段，有助防範及制止激進思想；而近日多個組織解散，亦有助「反激進化」。

書中另建議加強溝通及擴大參政渠道，以預防「激進化」及極端思想。他回應提問稱，本身生活如常，不時走進大街小巷與巿民溝通，又認為修改選舉制度後，參政渠道暢通，反指出有民主派不時呼籲杯葛選舉，與書中理念相違背。