醫生朱建華被控專業失當　專家證人：朱建華曾提腸手術　應有懷疑病人體內遺手術物品 (16:45)

朱建華被指得悉病人投訴腹痛及不適後，無適當跟進及未能正確注意病人腹腔可能存異物。他分別在2015年10月23日及25日，為該病人做過兩次結腸造口手術。

潘志明表示，據病人2016年7月在瑪嘉烈醫院所照的電腦斷層掃描（CT）結果，病人近腹部位置有金屬異物，但2015年9月時並沒有，而有關異物不會隨時間排走，加上異物已造成阻塞及發炎，令人非常憂慮，一般會建議病人馬上入院並進行手術處理。潘志明稱，放射師只有病人直至2015年7月的臨牀資訊，因此無足夠的資訊，判斷異物是否與手術有關。

病人女兒取得CT結果後，2016年7月27日與病人向朱建華覆診。據病人女兒供辭，朱建華當時質問病人有否吞下其他金屬物品，病人否認，朱建華又稱有其他醫生曾為病人做腸手術，並沒提出跟進。潘志明表示，如果病人是可靠，即能與醫生清晰對答，醫生應剔除吞下異物的可能，又指出朱建華在覆診時有提到腸手術，認為對方應該亦有懷疑病人體內異物為手術遺留物品。

朱建華已參加選委會醫學及衛生服務界別選舉，該界別尚有其他候選人，詳情可見選舉事務處網頁。

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