灣仔Airbnb藏百燃彈案學生地盤工罪成　無業男因證據不足脫罪 (15:53)

被告為學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（26歲）及地盤工人黃建棋（21歲）。同案兩被告早前認罪，分別是學生莫禮滔（23歲）及學生楊泳茹（23歲），二人同被判囚3年2個月。

法官葉佐文裁決時引述辯方多項質疑，如警方拘捕5人後在單位進行鑑證，5人曾在後樓梯逗留逾兩小時，辯方質疑證據有否被干擾及移動。葉官稱警方做法不智及缺乏應變能力，但認為警方沒有干擾的動機及行為。

葉官稱，閉路電視片段顯示被告鄭錦輝曾背着IKEA袋、灰籃及發泡膠箱等物品，涉案單位發現該箱內藏有27支汽油彈，箱蓋墊着易燃物體及工具。其中一灰籃裝有57個空玻璃樽，雖空樽可作其他用途，惟考慮總體情況，唯一合理推論是用於製作汽油彈，故裁定鄭錦輝罪成。

葉官認為，被告黃建棋是把32支汽油彈放入籃中時留下兩個掌印，故裁定他罪成。葉官續指出，被告丘建威逃走或是因擔心藏有伸縮警棍被捕，惟無證據顯示他管有或藏有汽油彈，故裁定他罪脫。