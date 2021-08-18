港區國安法｜4港大生涉宣揚恐怖主義被捕　消息：全部周四提堂【短片】 (20:26)

香港大學回應傳媒查詢稱，案件正在調查，不適宜評論。

警方下午1時許押送杜林丞亨到北角建華街住所搜屋，約2時離開，並檢走小量證物，包括一本香港特區護照。

李桂華表示，警方上月16日就該涉事會議到港大蒐證，翻查閉路電視紀錄、會議文件及電腦等資料後，發現會議上有人涉宣揚恐怖主義，包括為刺警案死者默哀，並形容他是「為香港而犧牲」、「烈士」及「有勇氣」等，為其襲擊行為辯解，並在通過議案後於社交平台發放結果。他批評，有關行為是美化、合理化、光榮化恐怖主義、無差別襲擊及鼓勵自殺，有違道德標準。

李桂華稱，警方會繼續調查，並約見所有與會者，了解他們投贊成票的原因，並視乎其參與程度，考慮是否行使國安法權力，扣查其旅遊證件及搜屋。被問及學生評議會其後已撤回動議及道歉時，他稱被捕人已犯下罪行，撤回議案行為只是為其罪行道歉，但強調警方會向法庭反映此事，法庭會處理。

【10:10】據了解，警方國安處今早（18日）拘捕3人，包括已辭任的港大學生會會長郭永皓、港大評議會主席張敬生，以及文學院學生會代表容頌禧。

港大學生會評議會上月通過議案「感激」七一刺警案自戕身亡的疑兇梁健輝，其後撤回議案並致歉；警方國安處其後進入港大校園蒐證。

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