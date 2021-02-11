天氣｜新界北過去1小時雨量逾70毫米　天文台料明日部分地區有狂風雷暴 (16:30)

【16:05】新界北部，尤其是打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

【15:50】局部地區大雨提示：新界北區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米大雨，有可能出現嚴重水浸。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.7度，相對濕度66%。高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東。本港地區今日下午及今晚天氣預測，有幾陣驟雨。下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有雷暴。今晚大致多雲，吹微風。

【07:33】上午7時半，天文台錄得28.6度，相對濕度85%。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度，吹輕微至和緩西南風。

（天文台） 下雨 相關資訊：

落雨濕鞋快乾法

天文台Q&A｜10毫米雨量＝短時間下一場濕透身驟雨

清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜