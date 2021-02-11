新冠肺炎｜中風險區抵港有抗體增至檢疫14日　低風險區維持7日　8月20日生效 (23:14)

在新安排下，高風險地區維持酒店強制檢疫21天，其後7天自行監察，強制檢測則由5次增至7次。政府僅在中風險地區檢疫安排，按照昨日科學委員會建議，即已接種新冠疫苗及有抗體仍要在指定酒店強制檢疫14天，以及其後7天自行監察，強制檢測維持6次。至於專家建議低風險地區亦增至14日檢疫，政府則無遵從，已打針及有抗體的相關抵港者維持只需在酒店強制檢疫7天，以及其後7日自行監察，強制檢測維持6次。從海外抵港者的登機、檢疫及檢測要求詳情可瀏覽政府新聞公報。

新冠肺炎 相關報道：

有抗體准檢疫7日 科委會叫停 推算走漏12％患者 生效日期未定專家憂空窗

美國阿聯酋澳洲等16海外地區風險分組提升 檢疫要求8月20日起收緊【附名單】

港增3確診全帶變種 機場國泰貴賓室女職員近期染Delta源頭不明