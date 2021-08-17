五旬漢舔匙舀公用糖惹不滿打鬥亡　法醫：或爭執致腦內血管瘤破裂 (18:00)

事主黃文權於2015年10月10日，在秀茂坪順天邨萬順茶餐廳與食客打鬥受傷，翌年1月16日不治。

聯合醫院急症室醫生曾浩佳供稱，黃文權送院時呼吸系統衰竭，深度昏迷和休克，右眉有輕微擦傷。他指出，以黃文權表面傷勢應不會導致血壓低，腦掃描顯示他是蜘蛛網膜下腔出血，同日轉往伊利沙伯醫院腦外科治療，其過去病史和腦病變關係不大。腦外科醫生沈雋表示，黃文權當時有缺血性中風迹象，腦後方血管瘤撕裂；至2016年1月情況轉差，手術後器官衰竭和出現併發症，家人同意不搶救，黃文權於2016年1月16日證實死亡。

法醫：難辨血管瘤自然出現或外力所致

在2016年1月26日為黃文權解剖的法醫傅家聰指出，黃文權顱骨頸骨沒有骨折，腦內神經元有缺血，沒有新近傷勢。他稱，黃文權在2015年12月1日腦造影發現左椎動脈有血管瘤，惟難以分辨血管瘤是自然出現或外力所致。他表示，若黃文權因撞擊產生血管瘤，頸部和下顎應有瘀傷，但其身上不見類似傷勢；他較可能是因自然病變致腦內出現血管瘤，爭執亢奮時腎上腺素和血壓上升，令原本的血管瘤破裂。

為黃文權撰寫報告的法醫馬宣立指出，黃文權沒有頭骨骨折及明顯創傷，無證據顯示利器插進其腦部，相信他腦內血管瘤是因為血壓上升或自然破裂，令蜘蛛網膜下腔出血致死。

死因裁判官黃偉權問為何黃文權在事發約3個月後才死亡，馬宣立估計因他當時獲急救和有儀器支持，又稱他可能在2016年1月前已腦幹死亡，只是醫生沒有診斷。聆訊明（18日）續，將傳召神經外科專家作供。

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