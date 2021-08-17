10人涉太古站非法集結等　准保釋10月8日再訊 (17:26)

10名被告依次為音響工程人員林韋丞（24歲）、戲院經理黎卓然（30歲）、電腦軟件工程師文城康（23歲）、 無業陳堃榮（18歲）、工程師謝誠謙（28歲）、學生陳家俊（18歲）、學生余巧茵（21歲）、侍應戴偉軒（29歲）、銷售員陳朝安（28歲）和學生陳悅（20歲），同被控於2019年8月11日在西灣河康山道近港鐵太古站C出口參與非法集結。

林韋丞、陳堃榮、陳家俊、陳朝安及陳悅各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，均涉管有能發出激光光束的裝置，陳朝安另涉管有一個彈射器及一袋金屬彈丸。

林韋丞及陳家俊各被控無牌管有無線電通話機；陳家俊另涉無牌管有兩枚已使用的彈藥。文城康另被控於太古站內的扶手電梯，故意阻撓正在執行職務的警長59103。