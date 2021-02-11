新冠肺炎｜港增3確診全帶變種　機場國泰貴賓室女職員近期染Delta源頭不明 (16:33)

源頭不明本地個案（個案12038）：

．47歲女子，居於東涌逸東（二）邨美逸樓，未接種新冠疫苗但有定期檢測，最近一次檢測為8月9日

．上班時主要負責接待離港旅客或經香港轉機旅客及負責樓面工作，包括派送食物，8月14日最後上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信患者較可能在工作地點染疫，但本地疫情趨緩，故料患者較大可能從轉機客感染，惟過去一周曾到訪貴賓室有3000人，相信難以追蹤

．8月15日在私家診所打算接種新冠疫苗時，向醫生表示已輕微咳嗽約一個月，當日到社區檢測中心採樣，並在醫生的建議下到急症室照肺。衛生防護中心首先在其急症室的檢測樣本發現初步陽性，患者入院複檢亦呈陽性，社區檢測中心樣本同為陽性，未驗出抗體。張竹君稱，據理工大學分析，患者帶有Delta變種病毒

．患者於8月15日檢測的CT值為32，入院後跌至27，顯示病毒量逐漸增加，加上抗體檢測呈陰性，故當局判斷為新發病例，與過往一個月的咳嗽無關

．約30名密切接觸者須檢疫，包括4名家人、12名一同工作的同事、一同下班的同事、一同吃早餐的朋友，以及患者在東涌健康中心仁愛堂-香港大學中醫診所暨教研中心（離島區）求醫時為其診症的中醫，人數仍有可能增加

．患者潛伏期及傳染期曾到訪的地點要強制檢測（詳情：17地方或交通工具納強制檢測 涵機場國泰貴賓室、東涌東薈城、逸東商場【附名單】）

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