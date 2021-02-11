地盤監工涉非法集結　自辯稱約女友銅鑼灣見面　憂被當示威者故由中環徒步前往 (15:22)

前年9月29日有網民發起「全球反極權大遊行」，及後演變成警民衝突，一名地盤監工涉在銅鑼灣參與示威被捕，否認參與非法集結，今（17日）在區域法院續審。被告出庭自辯稱，女友在時代廣場上班，二人致電相約在最近的休憩公園見面。當時港鐵不停金鐘及灣仔，又擔心在銅鑼灣下車會被誤認為示威者，故在中環下車徒步往銅鑼灣。控方盤問時質疑被告為何不在時代廣場等待女友，認為會更安全，被告解釋當時路面情況令他無法前往時代廣場，他無想過由中環乘港鐵到銅鑼灣。
被告潘奕安（25歲）出庭自辯稱，當日下午3時他在大窩口國瑞路公園踢足球，踢了約30分鐘後感頭暈不適，休息時用手機時看到銅鑼灣有示威。被告女友在時代廣場上班，或因示威活動而提早收工，兩人遂相約在最近的休憩公園見面。被告穿回長褲，但因趕時間未有脫下腳套，並前往乘搭港鐵。
他到達中環後往金鐘方向走，到太古廣場附近時留意到現場混亂及多人，亦有人大呼「催淚煙」，故他向前跑走及轉入莊士敦道，以避開軒尼詩道的人群。隨後他跟從地圖指示，到最近時代廣場的黃泥涌道休憩公園等待女友。他曾致電女友，但她無接聽電話。至於背囊搜出的護目鏡、防毒面具，被告稱是工作需要，會派發給工友使用，又稱沒有使用過。案件明（18日）續。