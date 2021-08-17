父涉姦女脫罪　4親屬教唆事主改口供串謀妨礙司法罪成　祖父罪脫 (14:40)

罪成的4人為少女X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）和叔叔（39歲），分別報稱無業、家庭主婦、保安員及任職室內設計；罪名不成立的被告是X的祖父（65歲），其代表大律師提出訟費申請獲批。

X的父親、叔叔及祖父母同被控一項「串謀妨礙司法公正」罪，陪審團一致裁定其中3人罪成，只有X的祖父罪脫。X的父母另被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，陪審團一致裁定二人罪成。

X的父親聞訊時激動搖頭。控方透露，X父有管有侵權物品的案底；X的叔叔曾干犯傷人罪，被判160小時社會服務令。法官將案件押後至周五（20日）聽取求情，下周一（23日）判刑。

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