男教師涉擁抱親吻13歲男生控非禮襲擊　事主：被告稱親吻是「好朋友的證明」 (14:54)

報稱教師的被告黃福榮（29歲）被控於2019年4月13日，在其沙田的住所內非禮X；以及同年10月某日，在九龍一間中學內襲擊X。

庭上播放X與警方的錄影會面，他表示被告是他的中史老師，2018年10月起被告經常發信息給他聊天，又相約他一同放學，兩人乘坐港鐵時，被告曾拖他的手，並將手放在他的大腿上。

X憶述，被告於2019年4月邀請X到其家慶祝生日，兩人切蛋糕慶祝後，X負責在廚房清洗餐具，被告突然從後環抱他，說「如果你係女仔一定追你」，其後又兩度親吻X，聲稱這是「好朋友的證明」。X感驚恐不敢反抗，被告吻完後稱「你要再訓練下錫嘅技巧」。

同年10月，X當時已封鎖被告的電話及社交平台帳戶，某天上課日被告主動找X並帶他到宗教室傾談，被告要求X與他對望一分鐘，X拒絕並起身離開，但被告捉住X的手腕，表示希望兩人可做回朋友，其後突然面對面擁抱X，問X「你係咪鍾意我」，X沒回應便離開。