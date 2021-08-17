醫生朱建華被指未正確注意病人腹腔存異物　醫委會聆訊展開 (14:09)

病人女兒首先作供，表示父親在2015年8月14日首次向朱建華求醫，父親本身只需要關閉造口手術，同年10月23日，發現父親腸道出現滲漏，有腹膜炎，需要再開新的造口，朱建華為他完成此手術。她說，父親其後一直感到腹痛，「入面好似洗衣機攪緊」；每次父親感到痛楚，都會摸一摸腹部傷口，並感受到奇怪硬感，覆診時有告訴朱建華，但朱建華只說痛楚是手術後的正常現象。

病人女兒指出，父親腹痛情況在2016年6月開始惡化，求診被轉介至瑪嘉烈醫院，透過電腦斷層掃描（CT）發現體內「可能有金屬物」。

病人女兒稱，2016年7月27日，她拿着CT報告在陪同父親覆診時告知朱建華此事，形容朱建華聞後「面目猙獰」，並稱朱建華先指出「你吞一噸金屬都可以自然排出」，再指出有其他醫生同樣為病人做過腸手術，但並沒有提出跟進此情況的安排。病人向其他醫生求醫，由另一名醫生在8月6日進行緊急手術，取出一堆紗布，「入面包住小腸」。病人女兒表示，不明白為何朱建華在看到瑪嘉烈醫院的CT報告及造影後，一直沒繼續跟進腹部疑有異物的問題。

朱建華已參加選委會醫學及衛生服務界別選舉，該界別尚有其他候選人，詳情可見選舉事務處網頁。