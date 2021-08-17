新冠肺炎｜外傭與檢疫酒店對面房夫婦病毒基因脗合　袁國勇料涉空氣傳播 (12:20)

一同視察的衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該外傭與本月初確診的夫婦（個案12001及12005）新冠病毒基因排序百分百脗合。夫婦與外傭8月1日同樣乘坐CX883從美國抵港，機場樣本均為陰性，及後在灣仔帝盛酒店檢疫，夫婦入住307號房，外傭則入住對面的305號房。夫婦分別在8月5及6日確診，外傭則在8日完成7天酒店檢疫後離開，於第12天的社區樣本驗出陽性。

袁國勇表示，夫婦在採樣期間曾打開酒店房門約1分半鐘，並且沒按指示關窗。機電工程署進行煙霧測試發現打開窗後，空氣可從房間走出走廊，導致帶有變種病毒的空氣可能在外傭採樣時走入其房間，因此有理由相信屬空氣傳播。

袁國勇：酒店空氣轉換次數欠理想

袁國勇指出，灣仔帝盛酒店在安排檢疫客入住至離開的過程都處理得很好，包括環境衛生、派餐、垃圾處理等。惟他稱酒店的房間空氣轉換每小時只有2.1至2.8次，比理想的4至6次低，已要求酒店工程師跟進。他又建議酒店改善收集或採集住客樣本的情況，如住客已有樣本收集包，可減省人員驗證採樣者身分的程序，從而縮短住客打開房門的時間；至於要即場採集鼻咽及咽喉拭子樣本的檢疫者，則應要求在採樣前先關窗。