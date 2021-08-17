23歲文員非法集結罪成有毒癮　官索戒毒所報告9月判刑 (11:48)

前年10月27日有網民於尖沙嘴發起「追究警暴」集會，其後多區演變成警民衝突，23歲男文員早前被裁定在旺角參與非法集結、於非法集結中使用蒙面物品、在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產4罪罪成，案件今（17日）在九龍城裁判法院判刑。辯方指出，勞教中心報告顯示被告有吸食大麻習慣，不適宜判入勞教中心。裁判官葉啓亮認為處理其毒癮是首要考慮，決定索取戒毒所報告，將案件押後至9月2日判刑，其間被告須還押。
法庭早前為被告麥成峰（23歲）索取勞教中心報告，辯方今在庭上表示，報告指出，被告從去年4月至今年7月有吸食大麻習慣，故認為被告不適宜判入勞教中心，即場向被告索取指示後，望法庭先索取戒毒所報告才判刑。
辯方又呈上被告的前上司及同事的兩封求情信，力證被告工作表現令人滿意，深得同事稱讚；其中勞教中心報告中，有另一名前上司亦表明將有一份工作等待被告，反映被告多方面均獲得信任。
裁判官葉啓亮指出，報告顯示被告自2020年4月開始有毒癮，每星期吸毒2至3次，及至上月25日，即上次出庭前的3天仍有吸毒，醫護人員亦表明被告有「藥物依賴」，故認為處理其毒癮是首要考慮，決定索取戒毒所報告再判刑。
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