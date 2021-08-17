新冠疫苗｜港大研究：打科興面癱風險較不打高一倍　打針效益仍大於風險 (07:55)

港大藥劑學教授黃志基的團隊，今日（17日）在醫學期刊《刺血針-傳染病》發表最新研究，團隊用「巢式病例對照研究法」，利用醫管局的大數據分析，發現今年2月疫苗接種計劃開始後，截至5月，有298名病人在醫管局確診患面癱，當中256人沒打疫苗，28人打科興疫苗，14人打復必泰疫苗，即面癱患者當中約一成曾打科興疫苗，約5%曾打復必泰疫苗。團隊又以同期在公立醫院入院或到急症室求醫、沒面癱的1181名患者作對照組，只選擇其年齡、性別和面癱患者一樣的病人，當中有1097人沒打針，53人打科興疫苗，31人打復必泰疫苗。研究發現，打科興疫苗後出現面癱的風險，較沒打科興疫苗高出約1.39倍。

至於復必泰疫苗，比起不打針，面癱風險增加約八成，但研究團隊認為，暫未有足夠數據判斷打復必泰會增加面癱風險，仍需累積更多數據。

據《刺血針-傳染病》，澳洲及加拿大學者認為，研究令港人有更多資料，助他們選擇疫苗時作出理性、知情的決定，他們認同團隊的結論，認為打疫苗的效益仍高於風險。

相關報道：打科興致面癱 列「十分罕見」副作用（7月15日）