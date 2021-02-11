聖保祿及司徒拔道港安醫院開錯藥物劑量予兩病人一死　衛生署：除延誤通報外無證據顯示違規 (23:09)

港安：事件無直接影響病人身體狀況

港安醫院表示，一名82歲男病人因腸胃出血入院，其後病情危殆，4月3日轉往深切治療部，接受密切醫學監察及多種藥物治療，進行其中一項藥物治療過程中，護士沒嚴格跟從醫生處方的用藥劑量，亦沒遵守醫院的用藥及劑量雙重核對指引。院方稱，該病人有長期病患，留院期間雖經密切監察及施救，最終仍因病情惡化而不治。院方續稱，經調查後，認為有關事件對病人身體狀況無直接影響，相信屬個別事件，涉事護士已於6月辭職。

聖保祿醫院的事故則涉及一名53歲男病人，他在2月4日接受錯誤劑量的強心/升壓藥物，院方至截稿前未有回覆。衛生署表示，於4月分別接獲兩宗重要風險事件，署方審視院方提交的資料後，認為兩間醫院均有延誤向衛生署通報，除此之外，並無證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求。