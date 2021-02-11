東涌逸東（二）邨美逸樓封區強制檢測　機場國泰貴賓室職員初步確診帶變種病毒 (20:30)

女患者最後上班日為8月14日，昨日（15日）出現發燒等病徵並向私家醫生求診，同日到北大嶼山醫院急症室求醫，深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變種病毒。

初步資料顯示，患者潛伏期內沒有外遊。亦沒有接種新冠疫苗。衛生防護中心正就個案進行流行病學調查及接觸者追蹤，患者的工作處所及她在潛伏期和傳染期到訪過的地點須納入強制檢測公告。

國泰航空回覆查詢表示，接獲香港國際機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，表示於該處工作的一名員工染疫。該貴賓室已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知。所有曾於貴賓室執勤的員工已被安排強制檢測。

任何在7月25日至8月16日期間，曾身處美逸樓逾兩小時的人，即使於限制與檢測宣告生效時不在受限區域內，亦要在8月18日或之前接受強制檢測；美逸樓的所有住客並須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

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