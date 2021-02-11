新冠疫苗｜田北辰打國產疫苗料抗體9月失效　倡政府研打科興者補打第三劑 (18:55)

田北辰稱，以色列及內地接種率高，近期疫情重現，疑與疫苗效力下降有關。他提出，政府可安排接種科興的市民檢測抗體量，並讓抗體量低的人接種第三針科興疫苗。他稱政府純粹用全港打針百分率去衡量成效的指標「過時」，「如果接種率去到八成，但一半人已經無抗體，有鬼用咩？」

港區人大代表馬逢國表示，近日無驗過抗體量，但接種國藥疫苗已是大半年前的事，「冇人話成世有效」，而香港疫苗接種計劃較後開始，情况未必與田北辰可比較。

身兼行會成員的港區人大代表葉國謙稱，近日無再驗抗體量，但年初接種疫苗後隔3個月驗抗體，當時指數有70.77，每人可能因為身體狀况不同而抗體量有不同。至於本港應否研究安排接種第三針疫苗，他說有抗體當然好，但世界衛生組織希望疫苗分配可以公道地照顧到落後貧窮、第一針也未能接種的國家，他認為本港防疫措施整體有效，未必認同要展開第三針接種，亦無聽聞政府會展開研究。