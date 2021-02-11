茶餐廳食客舔匙羹放糖罐　遭同桌斥責後打鬥留醫數月亡　同桌死因庭作供：被打頭後還擊自衛 (18:13)

死者黃文權生前任職地鐵維修員，與梁寶鈿於2015年10月10日在秀茂坪順天邨萬順茶餐廳爭執打鬥，黃文權留醫多月後，在2016年1月16日不治。

與黃文權同桌的食客梁寶鈿出庭作供稱，當日吃早餐時，見黃文權將攪拌奶茶和舔完的匙羹放進公用糖罐，於是問「咁樣都得？」黃文權夾雜粗口回道「咩啊？唔得啊？」，稱許多人都這樣做。梁寶鈿斥對方沾濕白糖是不衛生和缺德，反問「人人食你口水尾咩？」黃文權表示「唔滿意出去傾」，隨即衝出茶餐廳，有人勸喻梁寶鈿不要生事。

梁寶鈿結帳離去，遭黃文權以右拳重擊頭部兩至三下，梁寶鈿用前臂抵擋，失平衡向後跌並踢中黃文權的腹部。梁寶鈿的鞋被黃文權扯脫，當梁寶鈿彎身欲拾起鞋子離開時，黃文權再向其頭部揮拳，梁寶鈿形容動作「好快、好重」。他感到痛楚退後，惟遭附近餐桌阻礙去路，混亂間只想揈開對方，黃文權跑過來，面朝地下跌倒。梁寶鈿沒有回答黃文權如何倒地受傷，黃官表示若問題牽涉刑責，他可不作供。

梁寶鈿強調還擊是出於自衛，希望盡快離開，強調絕對沒有接觸黃文權頭部和頸部。事後梁寶鈿頭部、面部和手指有腫傷，惟無求醫。他留下電話號碼予餐廳東主，請途人召救護車後回家，其後梁寶鈿被警方拘捕。餐廳東主供稱見到二人出門有碰撞，其中一人倒地，另一人曾叫他「唔好詐暈」。