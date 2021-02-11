警再拘22人涉網上情緣及投資騙案　其中一女子失630萬元 (16:39)

整個行動至今共拘捕54男女，年齡由15至69歲，包括11名骨幹成員及43名傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪行。警方表示，騙徒透過網上情緣手法接觸事主，訛稱自己為投資僱問，並利用甜言蜜語令對方相信雙方已成為情侶，再投其所好推銷投資及貸款計劃。據了解，其中一名40歲空姐，她在3個月期間，多次向騙徒操控的傀儡戶口注資，合共被騙取630萬元。

警方又指，騙徒會假扮成銀行職員，隨機致電推銷高回報投資或低息貸款計劃。在部分案件中，騙徒要求事主受害人以非官方方式下載投資平台應用程式，如用二維碼及非官方網址等。事主按指示登入類似投資畫面，戶口金額會上升，令事主誤信為真，騙徒最後提取金錢逃之夭夭。

另外，犯罪集團瞄準本港失業高企情况，在網上發布求職廣告並以「搵快錢」作招徠，要求求職者入住酒店及交出銀行戶口資料，並派出骨幹成員操控其戶口，待完成詐騙及轉錢過程後始可離去。警方提醒，市民把戶口借予任何人士處理犯罪得益，或觸及洗黑錢罪行，一經定罪可被判入獄14年及罰款500萬元。