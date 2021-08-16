環團：快餐店一年派逾5億即棄膠餐具　促政府交代「走塑」時間表 (17:15)

環團調查員於8月初到4間位於港島區的大型連鎖快餐店，計算其早、午、晚市時段的堂食及外賣派發即棄餐具數目，推算出一年至少派發逾5億件即棄膠餐具，惟政府計劃首階段主要管制堂食即棄塑膠餐具，只佔整體約四成多，不包括外賣的膠蓋、食物容器及膠杯，約有2.7億件。政府亦未有就下階段的管制計劃提出時間表。

環團認為，市民對政府實施走塑措施的訴求日漸增強，但政府正在諮詢公眾的「管制即棄膠餐具計劃」未能解決當前嚴重的塑膠污染，促當局於2025年前實施管制所有堂食及外賣塑膠即棄餐具，呼籲市民向當局提交意見。

另外，環團與中大發表一項民調，於今年2至5月在網上訪問336名過去一年有購買外賣的市民，被問到是否同意政府規定食肆不能向顧客提供即棄塑膠餐具，整體評分達5.21分（最高7分為非常同意）。

政府正就規管即棄塑膠餐具進行公眾諮詢，諮詢為期兩個月至9月8日止。諮詢文件顯示，全港每年棄置146億件即棄塑膠餐具。