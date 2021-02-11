私營醫療機構不透露醫務行政總監身分難監管　民主黨促衛生署公布加強問責 (15:02)

袁海文曾於7月以電郵向衛生署要求列出私營醫療機構的「醫務行政總監身分」；並向211間持牌私營醫療機構發出問卷，詢問醫務行政總監、麻醉程序及人手、收費問題，只獲3間回覆，另有3間稱網站有相關資料，但部分沒有列出醫務行政總監身分，反映大部分機構不願主動提供相關資料。

他指出，醫務行政總監負責醫療機構日常運作，實施醫護服務規則及程序等，若機構涉及手術室設施缺失、招攬生意宣傳等問題，醫務行政總監有需要問責，接受醫委會調查。他說，若私營醫療機構不公開醫務行政總監的身分，公眾難以投訴，亦無法核實該人是否合乎資歷，故建議衛生署在持牌名單同時列出醫務行政總監的身分及註冊編號。

袁海文續說，日間醫療中心會執行全身麻醉或主要區域麻醉手術，涉及較大風險，希望機構能披露合資格麻醉科人手、程序及設施安排，並建議日間醫療中心參考私院「提高私家醫院收費透明度先導計劃」方式，為病人提供費用預算、在網頁公布主要收費項目、實際帳單收費，讓消費者能事先比較收費。