消委會．醫療美容｜女子打透明質酸後不適　消委會倡求醫前與美容院商費用誰承擔【附消委會5建議】 (15:15)

個案一：

．療程：3萬元水光注射療程，透過針機儀器注射

．投訴：投訴人注射後面腫，額頭、兩邊面頰及下巴留下細小針洞，兩周後仍未消失，面上紅腫在一個月後才改善。投訴人自行求醫，獲告知由於注射太淺層，使透明質酸仍停留在皮膚表層。美容院醫生建議投訴人用熱能機加速溶解透明質酸，但4個月後仍沒有好轉。投訴人經消委會與美容院調停，美容院同意退回全數款項，並簽署和解協議。

個案二：

．療程：在下巴及太陽穴注射透明質酸，費用7200元

．投訴：投訴人接受約一半劑量時已反映感到劇痛，美容院醫生仍繼續為她注射，完成後投訴人呼吸急促及作嘔，當晚兩邊太陽穴位置腫痛，感到頭痛及作嘔，須服止痛藥，翌日牙骹位置拉扯及異常痛楚，只能進食流質食物，自行求醫後獲告知可能是同時注射太多劑量。

美容院提議注射溶解針以緩解不適，但投訴人在上臂接受試針測試後，已出現紅印及眼晴附近腫脹，投訴人懷疑對溶解針敏感，決定不再注射。投訴人向消委會求助，美容院同意退回餘下療程費，並承擔就診費約1.5萬元。

消委會提5項建議：

．部分美容療程須由註冊醫生／註冊牙醫施行，消費者宜事先瀏覽衛生署網頁了解詳情

．仔細了解美容療程所用的儀器和物料，評估風險和潛在併發症

．要求美容院以書面形式提供進行療程的醫生姓名，以便於香港醫務委員會註冊醫生名冊中核查其專業資格

．若進行美容療程後感到不適或皮膚有異常，應盡快通知美容院，衡量美容院提出的補救方案是否安全及切實可行

．如欲自行選擇醫生，應與美容院溝通清楚，費用會否由美容院承擔，並以書面作實，保留醫療紀錄以作為憑據

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