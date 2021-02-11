5人認噴黑交通燈分別判囚4個月及勞教　官：被告為表達訴求威脅公共秩序 (14:45)

黃官判刑時稱，交通燈遭噴上油漆的損壞可能輕微，惟事前有人呼籲在各區損壞交通燈，部分被告一同行事。第一至四被告管有無線電收發器，而第五被告管有無線電的天線，雖然他們沒使用該些器具，但是有意圖用作通訊，事件可能導致交通癱瘓，被告以此發泄不滿比損壞交通燈更嚴重。

辯方求情指出，第四被告冼迪在科大機械工程學系一級榮譽畢業，現修讀博士學位和從事科研。辯方亦指出第二被告陳祖澤已就另一宗案件被判入勞教中心，黃官按其建議判他就本案同判入勞教中心。另外4名被告就刑事損壞罪被判囚4個月，同期執行，須賠償296元至444元，以及就沒有出示身分證罰款700元。

5名被告依次為自僱者劉佳妮（32歲）、無業陳祖澤（22歲）、汽車維修技工黃榮津（26歲）、科大畢業生冼迪（22歲）和侍應羅永恆（22歲），原本分別被控刑事損壞、串謀刑事損壞、無牌管有對講機，以及没有遵從要求出示身分證明以供查閱共12罪。開審前，首被告和次被告均承認一項刑事損壞罪和一項沒有出示身分證罪。第三至五被告各承認3項刑事損壞罪，餘下5項無牌管有對講機罪及一項串謀刑事損壞罪獲撤回。

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