消委會．移民搬運服務｜報價跟最終收費差異大　消委會提3大注意事項 (12:23)

海外搬運服務選用注意事項：

1. 比較服務商不同項目

．服務收費外

．船期、預計運送時間、保險條款及商戶口碑

正常船期下，消委會發現有10間物流商運送貨物到達倫敦預計需時6星期至5個月；運送貨物到達多倫多正常預計需時5星期至3個月。惟近乎所有物流商均稱船期緊張，難以確定船期，若以運送時間為關鍵考慮須多加留意。

2. 仔細查問船期延誤時的安排

如果服務商表示船期緊張，應仔細查問船期延誤時的以下安排

．衍生存倉費

．購買的保障會否受影響

．可否安排到船期才上門收貨

3. 留意送貨細節

．目的地送貨地址是否可讓貨車直達門口

．是否需要上落樓梯、有否電梯直達單位，當地搬運工人或因應情況額外收費

．周末或假日上門包裝收貨，或衍生額外費用

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