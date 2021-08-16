消委會．移民搬運服務｜報價跟最終收費差異大　消委會提3大注意事項 (12:23)

本港出現移民潮，消委會查詢15間聲稱可提供海外搬運服務的公司，以香港搬運全屋家居物品到英國倫敦或加拿大多倫多的收費及相關安排為例，發現各物流商的報價收費差異頗大，最多可相差分別逾1.5倍（倫敦）和1.6倍（多倫多），最終收費亦可能因各種原因衍生額外費用，導致與報價不同。調查亦發現，於正常船期下，貨物的預計運送時間，可由數星期至數月不等。
海外搬運服務選用注意事項：
1. 比較服務商不同項目
．服務收費外
．船期、預計運送時間、保險條款及商戶口碑
正常船期下，消委會發現有10間物流商運送貨物到達倫敦預計需時6星期至5個月；運送貨物到達多倫多正常預計需時5星期至3個月。惟近乎所有物流商均稱船期緊張，難以確定船期，若以運送時間為關鍵考慮須多加留意。
2. 仔細查問船期延誤時的安排
如果服務商表示船期緊張，應仔細查問船期延誤時的以下安排
．衍生存倉費
．購買的保障會否受影響
．可否安排到船期才上門收貨
3. 留意送貨細節
．目的地送貨地址是否可讓貨車直達門口
．是否需要上落樓梯、有否電梯直達單位，當地搬運工人或因應情況額外收費
．周末或假日上門包裝收貨，或衍生額外費用
消委會 相關報道：
水果乾｜14款水果乾含至少3種除害劑 31款水果乾全屬高糖【短片】
雪櫃｜有霜雪櫃可比無霜雪櫃電費低逾七成 一款雪櫃遇停電僅保溫不足3小時【短片】