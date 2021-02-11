消委會．言語治療｜言語治療收費差異大　消委會提醒選擇4注意【附認可言語治療師名冊連結】 (11:39)

消委會向54間提供言語治療服務的機構，查詢關於兒童疑出現語言障礙及中風後的長者出現吞嚥障礙的診斷及治療服務收費和相關資料。有25間機構均有提供兒童語言障礙的治療服務，當中只有11間機構提供中風後長者吞嚥障礙治療服務，僅5間能提供較詳盡的服務內容供查詢者參考。

選擇言語治療服務時注意事項：

1. 了解不同評估方式

言語治療療程通常透過首次會面來對患者作出評估，然後才決定其後的治療計劃。不同機構的評估方式各有不同，多家機構採用標準化（利用已通過標準化過程的評估工具用作的測試）或非標準化（經過專業臨牀觀察和測試患者在各個不同語言範疇的表現）評估方式，或兩者皆用。個別機構可按患者需要而提供額外收費項目，亦可轉介醫生進行評估。

2. 平衡不同考慮因素

宜小心比較治療方案和相關要求，以及治療費用，平衡各考慮因素才作決定。每間服務機構的治療內容不一，部分機構會按個別評估報告而制定治療方案。消委會調查亦發現，不同機構的收費差距甚大，非套餐首次診斷或評估收費同樣由$780（45分鐘）至$4000（120分鐘）不等。一些機構收費亦會視乎言語治療師的資歷、提供服務的日子（平日或周末）、評估項目而有所不同。

3. 問清提供服務的執業者的學歷及年資

現時本港的言語治療師的註冊制度屬自願性質，在選擇言語治療服務時，應先留意提供服務的言語治療師是否屬「衛生署認可言語治療師名冊會員」。香港言語治療師公會是根據一套嚴謹的標準接受評估，並獲衛生署認可醫療專業註冊計劃的認證。

4. 購買套餐服務留意預繳費用風險和限制

如考慮購買套餐服務，要留意預繳費用的風險和限制。留意套餐是否設有期限，部分機構提供的套餐分別設有12星期至1年的有效期。雖然套餐服務看似較划算，惟仍要留意套餐收費須全數預繳的風險，例如暫停服務時機構會否退回餘下的費用。

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