新冠肺炎｜染疫外傭美國抽血送港「栢立醫學化驗所」檢測　與僱主及僱主女兒返港 (21:14)

政府發言人表示，染疫外傭與僱主及僱主女兒在8月1日一同返港，外傭的同住者已被列為密切接觸者，流行病學調查及接觸追蹤工作仍在進行。政府另透露，外傭於7月27日在美國化驗所抽取血液樣本，經化驗所送往香港，並由「栢立醫學化驗所」檢測，結果顯示對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

被問到與外傭回港的兩人有否寄血液往香港，政府是否掌握目前有多少獲縮短檢疫期的人並非在港採樣，政府沒回應。至於會否追究外傭、涉事化驗所等，政府發言人重申，食衛局已提醒所有認可化驗所不能接受從香港以外抽取的血液樣本；當局正跟進個案，不排除採取其他行動。

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