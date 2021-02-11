新冠肺炎｜染疫外傭美國抽血送港「栢立醫學化驗所」檢測　與僱主及僱主女兒返港 (21:14)

曾接種兩針復必泰新型冠狀病毒疫苗的38歲外傭（個案12032）日前檢疫後確診，她上月底在美國抽血寄回香港驗抗體，獲縮減檢疫至7日。政府今日（15日）表示，涉事外傭與僱主及僱主女兒一同回港；外傭的血液樣本經美國化驗所送往香港，交由「栢立醫學化驗所」檢測。至於與外傭返港的兩人是否亦寄血液往香港並獲縮短檢疫期，政府沒有回應。
政府發言人表示，染疫外傭與僱主及僱主女兒在8月1日一同返港，外傭的同住者已被列為密切接觸者，流行病學調查及接觸追蹤工作仍在進行。政府另透露，外傭於7月27日在美國化驗所抽取血液樣本，經化驗所送往香港，並由「栢立醫學化驗所」檢測，結果顯示對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。
被問到與外傭回港的兩人有否寄血液往香港，政府是否掌握目前有多少獲縮短檢疫期的人並非在港採樣，政府沒回應。至於會否追究外傭、涉事化驗所等，政府發言人重申，食衛局已提醒所有認可化驗所不能接受從香港以外抽取的血液樣本；當局正跟進個案，不排除採取其他行動。
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