民陣解散｜中聯辦：支持港府對民陣涉違法行為追究到底 (16:54)

中聯辦在新聞稿稱，民陣的垮台是必然的，其成立至今從未依照法例進行註冊，無法交代收入來源、開支情況和銀行帳戶，「是十足的非法組織」。中聯辦發言人又稱，民陣是迫於法律和輿論的壓力，打自動解散「悲情牌」，認為其解散聲明「滿紙謊言」，可看出其「逢中必反」的本質。中聯辦又歸咎2019年的街頭衝突與民陣有關，稱民陣成員利用民陣平台「宣揚港獨、煽動暴亂，處心積慮地勾結國外反中團體損害港人利益，顛倒黑白致信多國駐港總領館為攬炒派張目」，稱並非民陣口中標榜的合法、和平、理性，斥民陣是「徹頭徹尾的香港禍亂之源」。

港澳辦發言人則指稱民陣「打著和平理性非暴力的騙人幌子，對抗中央，為禍香港」，又指控民陣「是『港獨』『黑暴』『攬炒』等反中亂港活動和『修例風波』升級變質為嚴重暴亂活動的主要推手」，以及勾結外部勢力發動「顏色革命」。不過， 港澳辦的稿件，未提及以上指控的證據。

港澳辦：支持港府剷除「毒瘤」

港澳辦發言人強調，「除惡必務盡」，「堅決支持香港特區政府深入推動各領域撥亂反正，毫不手軟地剷除『毒瘤』『惡瘡』，清理『禍根』『禍源』」。

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