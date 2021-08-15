警拘3人涉偽造新冠疫苗接種紀錄 (12:07)

油尖警區重案組第三隊主管陳嘉寶稱早前接獲情報，顯示有一個涉及製造假身分證及新冠疫苗接種紀錄（針紙）的犯罪團伙活躍於西九龍區，調查後鎖定一名越南裔女主腦，並於前日（13日）進行埋伏。警方發現主腦當日與其兒子到九龍灣一個住宅商場內的沖印店，將現金及文件交予該店負責人後，二人離開時連同沖印店女負責人被埋伏警員當場拘捕。

警方在店內搜獲11張偽造針紙、3張聲稱「因健康理由不適合接種疫苗」的偽造醫生紙、21張懷疑偽造新冠病毒核酸檢測報告，以及45組偽造疫苗接種紀錄電子檔案。警員押解越裔女子到其寓所搜查，搜獲一張偽造針紙、兩張假身分證及一張屬於他人的身分證。

被捕的兩女一男14至48歲，報稱為清潔工、學生及沖印店負責人，涉嫌偽造文書、管有偽造身分證、管有他人身分證及管有虛假文書。

經初步調查後，警方相信犯罪團伙印製的虛假疫苗接種紀錄會以以每組600元售予他人作求職用途，當中不排除牽涉無身分證的人，當中沖印店可從中獲利150元。據了解，初步未有證據顯示有人以該批偽造針紙用作抽獎活動。