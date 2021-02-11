新冠肺炎｜冰鮮䱽魚帶新冠　售同批貨魚檔照營業　有市民續光顧稱「煮更熟才食」 (16:15)

在灣仔街市，涉事魚檔仍有䱽魚出售，店員吳小姐表示，該批䱽魚並非涉事的印尼䱽魚，但銷情仍受影響，她又說，店主已按衛生署要求接受隔離；她沒有接觸過魚類包裝，工作如常。但現場所見，該魚檔店名為「黃國記」，並非衛生署公布的「福全」。市民葉小姐表示，習慣到該檔買魚，不會減少幫襯，她說買魚主要視乎當日哪些新鮮，但會盡量避免買「出事」的䱽魚，又說平日已習慣摸過魚後即場洗手再回家。另一市民Siti表示，每日到該魚檔買魚，不會擔心，但回家後會棄置裝魚的膠袋。

在深水埗北河街街市，涉事魚檔「振輝鮮魚」未有賣冰鮮魚，到該檔買魚的市民李小姐，不知道驗出新冠病毒的同一批次䱽魚分銷到該魚檔，得知後表示暫時不會買䱽魚，今次購買的魚會煮得更熟才食。

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