721襲擊案｜63歲男涉暴動傷人還押下周四再訊 (12:39)

控罪指稱，報稱無業的被告程偉明於前年7月21日，在港鐵元朗站連同其他人參與暴動，以及意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。

控方庭上提到案情，當晚10時許有不少於50人在元朗站付費區外聚集，他們手持藤條和木棍，多數人身穿白衣，他們和付費區內的黑衣人爭執，有白衣人攻擊黑衣人並向他們投擲物品，黑衣人掟水樽和用消防喉射水回應。白衣人衝到月台上向車廂內乘客施襲，其後列車駛離。

被告被指當時身穿印有老虎圖案的白色T裇和黑色長褲，佩戴有龍圖案的皮帶，沒戴口罩。控方指出，有片段拍攝到被告當晚8時身處元朗鳳攸北街，以及他和白衣人當晚約11時在元朗站內向一名男子施襲，被告涉用藤條襲擊該名男子。數分鐘後被告以手勢着白衣人入付費區和上月台，他隨即離開付費區並和白衣人在大堂聚集，於11時許離開車站時仍拿着藤條。閉路電視顯示，約50人被白衣人施襲。

控方續稱，警方按不同片段找出被告身分，但他於去年6月26日離港，直至前日經深圳灣口岸過關返港時被捕。被告被捕後保持緘默，其手機和皮帶被警方檢取作證。

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