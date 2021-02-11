新冠肺炎｜增兩美國輸入個案　外傭確診L452R變種　消息稱病毒量高料有傳染性 (15:30)

【15:30更新】衛生防護中心公布，截至今日（14日）零時，本港新增兩宗新型冠狀病毒輸入確診個案，均從美國抵港，包括驗出帶L452R變種病毒株的38歲女外傭（個案12032）。本港累計12,032宗確診及一宗疑似個案。另今日有少於5宗初步確診。
衛生署指出，個案12032的CT值小於30，她抵港時持有3個月內的獲政府認可化驗室驗出的血清抗體檢測陽性結果。另一確診患者是一名56歲男機組人員（個案12033），乘坐5X062航班，8月12日抵港。他驗出帶L452R，曾於3月及4月在美國接種復必泰疫苗。
【12:16】消息稱，本港今增約兩宗新型冠狀病毒輸入個案。另外，昨日（13日）初步確診、由美國抵港的38歲女外傭，檢疫7日後在社區逗留並驗出L452R變種病毒株，據悉，其病毒數值（CT value）為16.5，即病毒量高，相信具有傳染性。
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