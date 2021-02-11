新冠疫苗｜劉澤星：過敏門診接8000轉介半數未處理　李曦：一般病人自行看指引已知可否打針 (11:35)

有市民要等待多年才能接受評估，劉澤星解釋是行政處理方法，承認安排不是最好。他說，由於不想市民獲轉介後，門診像全無音訊，故會先致電市民詢問情況和排期，然而「（診期）一畀就畀到好多年後」。他表示，一直有致電跟進以撥前應診日期。

港大內科學系免疫及過敏學臨牀助理教授李曦在同一節目指出，衛生署至今只收到4宗懷疑接種新冠疫苗後過敏性休克個案，香港過敏學會已發出指引，提及主要有3類人接種新冠疫苗前要小心，包括接種後懷疑有過敏反應，建議讓家庭專科醫生評估是否適合接種第二針；曾有過敏性休克並有生命危險；以及對多種不同種類的藥物或食物嚴重及急切過敏，接觸過敏原一小時內出現嚴重症狀的人。

李曦表示，大部分人接種新冠疫苗前毋須經醫生評估，一般病人自行閱讀指引便知可否打針，但若仍擔心，可向家庭醫生查詢。他說在已處理的轉介信中，有四至五成資料不足，未能了解為何不能接種新冠疫苗的原因，需聯絡提出轉介的醫生，要求提供更多資料。

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