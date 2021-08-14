天氣｜天文台料今晚及明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:30)

【13:30】下午1時10分，天文台錄得氣溫27.8度，相對濕度85%。高空擾動正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日下午及今晚天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

天文台：新界北雨勢特別大或嚴重水浸

【08:15】早上8時，天文台錄得氣溫26.8度，相對濕度90%。天文台表示，今早本港多處錄得超過10毫米雨量，新界北區雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

預測今日大致多雲，有驟雨及雷暴，局部地區雨勢頗大。最高氣溫約30度。吹和緩偏南風，離岸風勢清勁。展望明日間中有驟雨，下午短暫時間有陽光。隨後一兩日天色好轉。

天文台降雨資訊：

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