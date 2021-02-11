新冠肺炎｜強制檢測涵4魚檔、涉變種病毒初確個案7地方或交通工具【附名單】 (22:54)

任何人於8月10日至13日曾接觸或處理以下魚檔出售的魚類，須於8月15日或之前接受強制檢測：

‧元朗合財街1號同益街市地下117號檔文記/寶記

‧深水埗基隆街333號北河街市政大廈北河街街市地下F19號檔振輝鮮魚

‧灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下F2號檔福全

‧藍田碧雲道223號德田廣場德田街市地下102號檔德田鮮魚

任何人於指明日期及時間，曾身處以下涉及L452R變種病毒株的初步確診個案曾到訪地方或交通工具，須於8月15日或之前接受強制檢測：

‧灣仔道146號地舖八方雲集鍋貼水餃專門店（8月8日下午5時至8時）

‧赤柱佳美道23號赤柱廣場2樓201-203號舖3hreesixty（8月9日中午12時至下午3時，或8月11日中午12時至下午3時）

‧跑馬地黃泥涌峽道133號香港網球中心（8月12日下午7時至10時）

‧灣仔告士打道7號入境事務大樓3樓（8月13日上午8時至11時）

‧曾乘搭由赤柱村開出往中環（交易廣場）260號巴士的人（8月13日上午8時至9時30分）

‧曾乘搭由赤柱村開出往銅鑼灣40號專線小巴的人（8月8日下午3時30分至5時）

‧曾乘搭由銅鑼灣開出往赤柱村40號專線小巴的人（8月8日下午6時30分至8時）

其他較早到期的強制檢測公告

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