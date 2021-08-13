土瓜灣街市有魚檔驗出新冠病毒　同場魚販喊無辜稱生意減半 (13:12)

華記鮮魚今早無營業，1樓魚檔區域較冷清。在華記附近、同樣是賣冰鮮魚的劉女士深信，華記中招皆因印尼疫情嚴重，病毒沾污了冰鮮魚的包裝。她亦稱，其魚檔的入貨者是她哥哥，她不清楚其售賣的冰鮮魚來源地，「都冇得驚咁多，來源地好多，出問題係攞貨嘅人，係魚欄嘅問題，唔係檔主問題。好無辜呀，本身個人係安全㗎嘛」。她又說，據她了解華記的檔主有接種新冠疫苗，「好安全，真係好安全」。

劉女士說，土瓜灣街市「好唔好彩」，「已盡量保護自己，口罩又戴兩個，手套又戴兩對！熱到出晒煙」。她說街市少了一半人，生意因而減半，「平時人山人海㗎嘛」。

賣鮮魚的蘇先生亦說，街市早前爆疫後魚販更着重衛生，加上食環署「巡得好勁」，無人敢不戴口罩或提供毛巾，「一見到要罰錢㗎」。他也認為人流少了三成。

不少買冰鮮魚的市民會徒手揀魚，有人揀完隨手用魚檔的冰洗手。顏先生今早買魚也有徒手揀，他稱自己是街市熟客，不會因街市有魚驗到新冠病毒而擔心，「我第一日就打咗針啦，自律咪得囉」。

買了冰鮮䱽魚的余女士表示，從新聞得知街市有魚檔的魚驗到新冠病毒，略感擔心。她說沒問魚檔有關魚的來源地，但自己有帶備私人毛巾及消毒酒精，從不使用街市公用毛巾，也從不會徒手碰魚。