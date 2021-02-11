新冠肺炎｜進口魚及包裝首驗出新冠病毒陽性　土瓜灣街市一魚檔納強制檢測【附強檢名單】 (23:21)

據了解，驗出新冠病毒的是印尼進口冰鮮䱽魚。衛生署補充，署方正進行流行病學調查及個案追蹤，密切接觸者會被安排往檢疫中心檢疫，衛生防護中心亦已建議相關處所負責人徹底消毒處所。

任何人於8月10日至12日曾接觸或處理指明魚檔出售的魚類，須於8月14日或之前接受強制檢測：

‧土瓜灣馬頭圍道165號土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列地方，須於8月14日或之前接受強制檢測：

屬再次檢測的指明地方

‧上環文咸東街40-44號7樓及8樓WeWork（7月15日至7月25日逗留逾兩小時）

‧上環荷李活道233號荷李活商業中心地下Elephant Grounds（7月25日中午12時至下午4時）

‧中環伊利近街28號萬城閣地下Posto Pubblico（7月24日下午6時至10時）

‧中環奧卑利街17號地下Starting Over Espresso（7月24日上午11時至下午3時）

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