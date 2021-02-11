青年因販毒案「白坐監」近5年　張達明質疑涉事「師爺」有不誠實案底　律政司證據不足仍續檢控 (19:39)

港大法律學院首席講師張達明今在商台節目指出，事源馬家健（案發時20歲）向友人洪志謙（音譯）借出地址收包裹，被海關拘捕，他和盤托出後，洪志謙亦被捕，洪志謙住所更被搜出可卡因，二人被控企圖販毒罪。未幾，馬家健父親收到洪志謙兄長的電話，稱會幫忙尋覓律師團隊，但張達明稱，該「師爺」原來案底纍纍，曾犯強姦、搶劫及恐嚇等罪。

「師爺」當時建議馬家健認罪，以換取刑期折扣，並去信律政司要求撤銷友人控罪，律政司最終以其他罪名控告洪志謙，洪志謙在區域法院認罪後，被判囚2年。

馬家健與囚友傾談揭案異常

張達明稱，馬家健認罪後，還押候判時與囚友談起案件，但囚友認為「好唔妥」，馬家健告知曾於大律師辦公室任派遞員的父親，父親舊僱主建議解僱當時的律師團隊，馬家健最終以新團隊應訊。

案件後來在高等法院審理，原審法官多次提出控方證據牽強，質疑是否應繼續檢控，惟控方堅持起訴，「睇吓陪審員點判囉」。陪審團以5比2裁定馬家健罪成，他被判囚23年。

張達明指出，上訴庭判辭花了不少篇幅提出疑點，包括控方根本無證據證明馬家健得知包裹內的是毒品、為何不控告罪責較重的洪志謙、為何律師樓會聘用有不誠實案底的人當「師爺」。他慨嘆「一個咁勤奮嘅後生仔（馬家健），無端端坐左接近5年監」，盼當局嚴肅跟進事件。張達明又稱，馬家健的父親已在他身在獄中時因癌逝世。

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