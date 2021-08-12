涉前年黃大仙非法集結　男學生罪成還押　無業男罪脫 (17:35)

被告為男生麥永華（17歲）和無業男子阮子滔（22歲），被控於2019年10月7日在黃大仙新光中心外，連同他人非法集結。阮子滔另被控抗拒警員，以及管有物品意圖損壞財產，即管有兩個士巴拿。

莫官不接納涉案警員供辭，指出他追截阮子滔時極其量只能見到其側面，不可能對望。當他截停阮子滔時，對方用手掙脫令他失重心跌在地上，莫官質疑他沒以阻差辦公拘捕阮子滔。莫官說，警員供稱阮子滔在龍翔道跨過花槽離去是匪夷所思，案發時沒有堵路，舉動如同自殺。控方亦未能證明藏有士巴拿的斜孭袋屬於阮子滔，以及他有份參與非法集結。

另外，莫官稱片段可見麥永華用白光電筒照射警員，雖未必造成傷害，但他擾亂警方視線，欲報復和挑釁警方。麥永華從他人接過電筒，身旁有人以藍色雷射光束照射橋上警員，莫官以共同犯罪原則裁定他非法集結罪成。案件押後至9月2日判刑，待索取勞教中心、教導所、更生中心和社會服務令報告，其間麥永華還押。