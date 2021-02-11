Instagram帳戶稱收費殺動物施「巫術」　19歲男涉虐待動物被捕 (16:01)

檢獲的兔及白老鼠身上並無表面傷痕，已交愛護動物協會詳細檢驗。據悉，每次作法索價約2萬元。因案件涉及付費促使被捕人殺害動物，警方將循是否有人煽動或促致他人殘酷對待動物的方向調查其顧客，不排除稍後會有更多人被捕。

涉案男子在Instagram自稱有「3年豐厚巫術經驗」，是「知名的黑巫師」的弟子，可以通過「鬼魂邪靈」達成願望，包括快速發展感情關係等。他亦在帖文中講述以兔、倉鼠、龜等來「獻祭」，但同時亦稱客人可以選擇「比較討厭」的白老鼠、青蛙之類。隨後幾個帖文貼出疑似以動物血液「獻祭」後的屍體，包括一隻兔疑被割頸放血，另一隻懷疑是白老鼠更身首異處，畫面血腥。

愛護動物協會發言人表示，昨日接獲警方通知有關案件，並協助帶走5隻花枝鼠及一隻侏儒兔，會交由獸醫檢查及撰寫報告；由於警方正調查案件，暫不便透露更多詳情。愛協關注網上流傳的懷疑與巫術相關的照片，從照片所見，懷疑有人用暴力、兇殘的手法對待動物。愛協譴責殘酷對待動物的行為，呼籲市民如發現殘酷對待動物行為，可致電愛協24小時熱線2711 1000。