民主派初選47人案｜鄒家成准保釋　官：沒直接主張制裁中國及港府行動 (14:30)

被告鄒家成（24歲）被控國安法下的串謀顛覆國家政權罪。根據判辭，律政司一方認為鄒家成對初選「陰謀」抱有堅定不移的信念和決心，而且他曾發布虛假信息，指控中國政府以新型冠狀病毒檢測獲取港人DNA，又指稱中國政府策劃12港人被捕一事。律政司認為，一旦鄒家成獲准保釋，或透過中間人秘密危害國安，繼續干犯國安法。

代表鄒家成的大律師張耀良則稱，鄒家成從未提倡港獨，只想爭取香港獲承認為中國的少數民族，不屬違反國安法。根據鄒家成呈交的書面陳辭及信件，他年幼時目睹母親遭父親施暴，直至父親患病去世，家暴事件才告一段落，他在照顧父親時萌生當護士的念頭，如果不獲保釋，恐怕無法完成學位課程。

杜官表示，由於鄒家成沒有直接主張制裁內地及香港，法庭相信他獲保釋後不會干犯國安法。惟杜官提及，大律師張耀良當日陳辭時，嘗試發表關於言論自由的政治演說，稱這不是發表演說的時機，張耀良應該專注說服法庭，鄒家成不會繼續危害國安。杜官表示，在保釋申請添加政治考慮的話，對申請人毫無幫助。

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