夫婦涉襲警阻政府馬屎埔村收地　被捕遭警還押　官今批保釋 (13:15)

兩名被告為無業劉松海（58歲）和家庭主婦蘇燕玲（56歲），二人被控阻礙公職人員罪，稱他們本年8月10日在上水青山公路古洞段塱原X8/93-96號屋抗拒公職人員，即地政總署助理經理歐萬山執行公務。劉松海另被控5項襲警罪，即襲擊警員葉佐塔、陳佑軒及何國明，以及高級警員凌劍輝和徐寶平。

據了解，地政總署當日早上9時起展開收地行動，消防、警方和社工亦有到場，惟3個多小時沒有進展。地政人員在警員協助下入閘，劉松海徘徊走動，蘇燕玲則叫囂，阻止收地。劉松海涉先後以長45厘米的鐵匙和水平尺襲擊持盾警員，數名警員6次施放胡椒噴霧。蘇燕玲一度躺在地上防止當局人員進入住所。二人其後被制服和拘捕，他們疑不滿只獲政府157萬元賠償，拒絕配合行動。