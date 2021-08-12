陳振聰被頒令破產　稱不感沒面因「冇面程度已到最低點」　 (12:48)

陳振聰今沒有律師代表，親自陳辭反對破產呈請，承認雖然「無哂錢」，但仍有兩個與太太的聯名物業，不過太太拒絕出售物業，希望法庭給他時間讓他說服太太。

他又在庭上作出一些針對華懋集團的指控，令他坐了「8年冤獄」，他於2017年向廈門法院提出訴訟並獲受理，案件排期至本年11月開庭審理，他相信該訴訟可找出真相，彰顯公義，若現時頒令破產，會影響訴訟。

不過法官表示，陳振聰表明沒有錢，唯一結果就是破產，而且法庭無理由相信給予更多時間，他便可以說服其太太，即使最終售出物業，物業所得亦不夠還款。法官又稱，陳振聰對華懋一方的指控全是憑空，沒有提供任何證據，最終頒令他破產。

陳振聰在庭外向記者表示，破產令不會對他有任何影響，因實際上已過着破產生活，「唔會令我冇面，因為我冇面嘅程度已到最低點，一無所有」，形容現在反而是「無債一身輕」。他又稱，未來會專注廈門法院的訴訟，相信裁決能證明他無辜；又表示不排除就破產令上訴。

陳振聰在華懋集團前主席龔如心遺產爭奪案敗訴，事後因偽造龔如心遺囑罪成被判囚8年，上月3日刑滿出獄。

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