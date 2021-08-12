天氣｜酷熱天氣警告生效　天文台料下午及今晚有驟雨 (12:45)

【12:45更新】天文台於中午12時30分發出酷熱天氣警告，預料今日（12日）本港天氣酷熱，提醒市民慎防中暑。一股偏南氣流正為南海北部帶來驟雨。同時，高空反氣旋正覆蓋中國東南部。本港地區下午及今晚天氣預測有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏南風。其他報道：英仙座流星雨 太空館今晚10時直播【附直播連結】
【07:45】早上7時30分，天文台錄得氣溫27.7度，相對濕度88%。
一股西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預測今日（12日）部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。
展望未來兩三日短暫時間有陽光，間中亦有驟雨。
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