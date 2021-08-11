青年涉圖販毒判囚23年　上訴得直獲釋　官批控方專注將無辜者定罪 (19:05)

判辭指出，上訴人馬家健（案發時20歲）與其前同事洪志謙（音譯）原一同被控，但後來控方撤銷洪志謙的控罪。上訴人最初選擇認罪，但當案件轉介高院後，他解僱律師團隊並改為不認罪，原因是他發現其律師費由洪志謙支付，懷疑其律師在有利益衝突下唆擺他認罪，最終經審訊後他被裁定罪成。

上訴庭在判辭指稱，本案的情節特殊，主審法官陳慶偉曾在審訊時表示，案中的證據有很多疑點，而且證據顯示被告的律師團隊有將罪責推給上訴人之嫌，以換取洪志謙得以開脫，質疑控方應撤控，不過控方堅持繼續案件，堅稱決定獲刑事檢控專員允許。

官：上訴人前任法律團隊差劣建議認罪

上訴庭批評，控辯雙方的法律團隊均有問題，首先是上訴人原本的法律團隊差劣地建議他認罪；而控方又欣然接受上訴人認罪，因此放棄追究罪責較大的人，專注將一個可能是無辜的人定罪，導致不公義，亦反映檢控制度不理想。上訴庭又指出，是次上訴有更多問題仍未有答案，包括為何控方會撤銷洪志謙的控罪、檢控機關有否調查上訴人原律師團隊的行為等。