6人涉屯門串謀縱火　女警屢推翻口供稱「口民之誤」　遭辯方質疑編故事 (19:28)

前年12月1日反修例運動，6名年輕男女涉於屯門縱火，被控串謀縱火罪及管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪，案件今（11日）在區域法院續審。拘捕首被告的女警在辯方盤問下多次推翻昨天（10日）的證供，辯方質疑她的口供有多番出入，是編造故事，女警解釋昨日的陳述混雜與另一警員的對話，屬「口民之誤」，承認口供記錄有不足。
女警李燕華昨供稱，有男警搜到一個黑背包，相信與首被告梁汶懿有關。李燕華詢問背包是否屬於被告，被告起初否認，稱「我放工經過㗎咋」，惟背包被搜出化妝品及內褲後，被告承認背包屬於她，但石油氣罐由不相識的人給予。李燕華稱，化妝品及內褲是個人用品，非證物，故沒有把相關物件寫入口供中。
惟辯方播放昨天庭上的錄音，李燕華曾說「現場得你係女士，背囊有化妝品同女士底褲」，李燕華稱昨日的陳述是與另一警員的對話，法官問「你用『你』字，唔係用『佢』，有咩解釋？」，李燕華遂表示是「口民之誤」。
李燕華昨又供稱抵達現場下車後，看到8名黑衣人四散，惟她今稱有同事跑在前面追截，稱「我可能加埋佢個影」，應寫數名黑衣人。另外，辯方又質疑李燕華庭上供稱搜查首被告，惟其口供寫上「截查」，李燕華稱「我當咗自己係截查果個」。辯方亦稱李燕華看到首被告及向她搜查時，二人的對話不是警誡下進行，李燕華表示同意。
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